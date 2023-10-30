شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الهوكى يفوز على غانا فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لرجال الهوكى على غانا بنتيجة 1/ 0 فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية المقامة فى جنوب أفريقيا، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز على كينيا بنتيجة 2 /0 أمس الأحد فى أولى مواجهاته بالبطولة.

ومن المنتظرأن يخوض المنتخب ثالث مواجهاته أمام زامبيا بعد غد، الأربعاء، بعد الحصول على راحة الثلاثاء.

وتضم قائمة منتخب مصر فى البطولة كلا من اللاعبين، أحمد جمال وأحمد عبد الحكيم وأحمد محمد وأشرف سعيد ومحمد جمال وحسام الدين رجب وحسام محمود وسعيد أحمد وعمرو سيد وكريم عاطف ومحمد أحمد على ومحمد نصر ومحمود حسين ومحمود ممدوح ومصطفى رجب ومصطفى طارق ومصطفى منصور.

ويرأس بعثة المنتخب رامى محمد بدر عضو مجلس الإدارة ويقود المنتخب فنيا طاهر نذير ومعه أنيس محمد مدرب عام وأحمد عز مدير الفريق.