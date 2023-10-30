شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعقد لقاءات لاكتشاف رائدات الأعمال فى مشروعات المرأة الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر
ويأتي ذلك من أجل اكتشاف مجموعة من رائدات الأعمال ذوات الخبرة في مشروعات المرأة الصغيرة والمتوسطة بداية من الكروشيه والنسج بأنواعه المتنوعة وصولاً للخياطة والحياكة بتفرعاتها المختلفة ؛ حتى يتم ثقل هذه الخبرة بمزيد من الدورات المتقدمة تمكنهم من فتح مشروعات مستقلة تعمل مستقبلاً على تدريب المزيد من الفتيات بها ؛ الأمر الذي يحقق مفهوم التنمية نحو التمكين الإقتصادي للمرأة.
وتُعد هذه الخُطوة تعزيزاً فى إطار التعاون بين الجانبين لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة لمزيد من الفرص المتاحة لتوفير التمكين الإقتصادي للسيدات والفتيات عن طريق مراكز الشباب وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة في شتي المجالات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز