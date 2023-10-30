شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعقد لقاءات لاكتشاف رائدات الأعمال فى مشروعات المرأة الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - إدارة الفتاة والمرأة، سلسلة مقابلات شخصية مع مجموعة من السيدات والفتيات، يمثلن مجموعة من مراكز الشباب المحيطة بمحافظة القاهرة، وذلك بمركز شباب الإمامين والتونسي بمحافظة القاهرة، في إطار استراتيجية مؤسسة "مودة" مساجد آل البيت تنمية وتطوير برئاسة فضيلة الدكتور على جمعة نحو التنمية في المجتمعات المحيطة بمساجد آل البيت.

ويأتي ذلك من أجل اكتشاف مجموعة من رائدات الأعمال ذوات الخبرة في مشروعات المرأة الصغيرة والمتوسطة بداية من الكروشيه والنسج بأنواعه المتنوعة وصولاً للخياطة والحياكة بتفرعاتها المختلفة ؛ حتى يتم ثقل هذه الخبرة بمزيد من الدورات المتقدمة تمكنهم من فتح مشروعات مستقلة تعمل مستقبلاً على تدريب المزيد من الفتيات بها ؛ الأمر الذي يحقق مفهوم التنمية نحو التمكين الإقتصادي للمرأة.

وتُعد هذه الخُطوة تعزيزاً فى إطار التعاون بين الجانبين لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة لمزيد من الفرص المتاحة لتوفير التمكين الإقتصادي للسيدات والفتيات عن طريق مراكز الشباب وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة في شتي المجالات.