شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يراقب مباراة الداخلية والإسماعيلى اليوم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، مباراة الداخلية والإسماعيلى اليوم فى الدوري من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الدراويش قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري بحثاً عن استمرار الانتصارات المحلية لفريقه.

ويستضيف فريق الداخلية، فى الرابعة عصر اليوم الاثنين، فريق الإسماعيلى باستاد السلام الدولى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى Nile لهذه الموسم، ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات منخفضة، حيث سقط الداخلية أمام سيراميكا برباعية نظيفة فى الجولة الماضية، فيما سقط الإسماعيلى أمام فاركو بهدف نظيف فى نفس الجولة.

ويستعد الطلائع لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها الرابعة عصر الأحد 5 نوفمبر المقبل باستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري المصري.

ومنح بسيونى لاعبيه راحة من التدريبات اليوم بسبب الاجهاد على أن يستأنف الطلائع تدريباته عصر غداً الثلاثاء استعداداً لمواجهة الاسماعيلى.

استعاد طلائع الجيش نغمة الانتصارات الغائبة بفوزه على ضيفه سيراميكا على إستاد جهاز الرياضة في الجولة الخامسة للدوري المصري، سجل اللاعب النيجيري جودوين شيكا في الدقيقة (40) لصالح طلائع الجيش.

وأنهى الطلائع، مقاطعة الانتصارات منذ الجولة الأولى حين تغلب على البنك الأهلي (2-0) ثم تعادل مع إنبي بدون أهداف، وخسر أمام مودرن فيوتشر (0-2)، وأمام المصري البورسعيدي (0-1).

ورفع طلائع الجيش رصيده بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني إلى 7 نقاط في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري.