شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب غياب أوسوريو عن أول تدريب للزمالك استعدادًا لمواجهة زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن قيادة أول مران لفريقه، الذى أقيم صباح اليوم، الاثنين، استعدادًا لمواجهة زد إف سى.

وعاد فريق الزمالك للتدريبات اليوم، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، عقب الخسارة من إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة.

ولم يتواجد الكولومبى فى تدريب الزمالك اليوم، بسبب سفره خارج مصر فى يومى الإجازة، وعاد اليوم، الاثنين، ما أدى لعدم قدرته على قيادة المران، وتولى مدحت عبد الهادى وأحمد مجدي الأمر.

وبدأ الزمالك بتدريب اليوم الاستعداد لمواجهة نظيره زد، في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.