شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يتلقى عرضا سعوديا ويترقب مفاوضات الزمالك للحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك، عرضاً من أحد الأندية بالدورى السعودى للانتقال إليها، والتى طلبت التعاقد مع اللاعب والاستفادة من خدماته فى الموسم الجديد.

وكشف سمير صلاح، وكيل اللاعب فى تصريحات تليفزيونية، أن أحمد فتوح قرر تأجيل البت فى العرض أو دراسته مع العروض المحلية التى تلقاها أيضاً، إلا بعد حسم موقفه مع ناديه، حيث تدور المفاوضات لتجديد تعاقده مع الفريق الأبيض، خاصة أن اللاعب رغبته الأولى البقاء فى الزمالك مع الموافقة على طلباته المالية.

وقال وكيل أحمد فتوح إنه من المقرر أن تجمعه جلسة مع مجلس الزمالك لحسم الموقف النهائى، خاصة أن رغبة اللاعب الأولى هى البقاء فى الزمالك.

وينتهى عقد فتوح بنهاية الموسم الجارى، ويحق للاعب التوقيع لأى نادٍ في يناير، ومن المنتظر عقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة بين فتوح ومجلس إدارة نادى الزمالك للاتفاق على التفاصيل النهائية وحسم التجديد من عدمه .

ورحّب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك، بتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة، علي أن يتم توقيع العقود الجديدة بين الطرفين خلال الفترة المقبلة وقبل حلول شهر يناير.

ووافق أحمد فتوح علي الحصول علي مستحقاته المتأخرة مع باقي زملائه بالفريق، كما وافق اللاعب علي الحصول علي مقدم التعاقد بعد أن يحصل جميع زملائه بالفريق علي مستحقاتهم المتأخرة.

ومن المنتظر ان يعقد أحمد سليمان وحسين السيد عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك، والمسئولون عن ملف كرة القدم بالقلعة البيضاء، جلسة مع أحمد فتوح خلال الأيام المقبلة، لحسم ملف تجديد تعاقد اللاعب، حيث ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجاري.