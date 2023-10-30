شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر إعادة أكرم توفيق لتشكيل الأهلى الأساسى أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على إعادة أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق للظهور فى التشكيل الأساسى بداية من مواجهة صن داونز المقبلة، فى إياب نصف نهائى دوري السوبر الأفريقى.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة صن دوانز فى الثامنة مساء بعد غد، الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وعاد أكرم توفيق للمشاركة مع الأهلى بعد غياب 309 أيام عن الملاعب حينما حل بديلا لمحمد هانى فى مباراة صن داونز بذهاب نصف نهائى دوري السوبر الافريقى، وذلك لأول مرة منذ إصابته بقطع فى الرباط الصليبى في 24 ديسمبر 2022 أي مايعادل 309 يوماً.

وينوى كولر اشراك أكرم توفيق فى مركز الظهير الايمن منذ بداية المباراة للإستفادة من قدراته الفنية والبدنية فى الجبهة اليمنى لاسيما بعد ظهور محمد هانى بمستوى متراجع خلال لقاء الذهاب الذى خسره الأهلى بهدف دون رد.

ويصنف أكرم توفيق باعتباره أحد أهم المواهب في كرة القدم المصرية، كما أنه بات من الأعمدة الأساسية في منتخب مصر رفقة روي فيتوريا.

وخلال كأس أمم أفريقيا 2022 تعرض أكرم توفيق لإصابة الرباط الصليبي في مباراة نيجيريا الافتتاحية لدور المجموعات، وبعد غياب قارب على التسعة أشهر، سجل عودته وسرعان ما عاد أساسيا لتشكيلة الأهلي.

لكن يبدو أن الأقدار تعاند صاحب الـ25 عاما، فبعد مباراة كبيرة قدمها أمام فاركو في الدوري المصري، وأثناء التدريبات مع الأهلي، داهمته إصابة الرباط الصليبى مرة أخري

ورفض كولر فكرة التسرع فى إشراك أكرم توفيق بمباريات الفترة الأخيرة خوفاً على اللاعب، ولرغبة المدرب السويسري فى عودته لتشكيل الفريق بشكل

تدريجى فى ظل قوة الالتحامات المعروفة عن أكرم توفيق.

واجمالا.. لعب أكرم توفيق مع الأهلى 75 مباراة سجل هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى فى 4579 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى أبطال أفريقيا مرة والسوبر الأفريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة والسوبر المحلى مرة، بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.