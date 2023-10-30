شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع المهام ومدير تنفيذى ومتحدث رسمي.. ملفات على مائدة اجتماع مجلس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بعد قليل، أول اجتماع رسمي للمجلس بعد الانتخابات التى أجريت 20 أكتوبر الجارى. ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مناقشة وحسم عدة ملفات، واتخاذ بعض القرارات، منها توزيع المهام على أعضاء المجلس، وتقسيم الملفات التي تخص النادى، سواء ملف الكرة أو التسويق والإعلان، وقطاع الناشئين، وملف الإعلام، والملف الاجتماعى، وملف أزمة القيد، وغيرها من الملفات العالقة فى النادى.

كما سيتم اختيار مدير تنفيذى للنادى، وتكليفه بمهامه المطلوبة منه، بالإضافة إلى الإعلان عن المتحدث الرسمي للنادى على أن يكون من خارج مجلس الإدارة.

ويرغب مجلس الإدارة الجديد، برئاسة حسين لبيب، فى فرض حالة من الاستقرار عن طريق سداد المستحقات المتأخرة للاعبين بالفريق الأبيض .

ويعمل مجلس الإدارة فى الوقت الحالي على توفير مستحقات الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث لم يحصل الجهاز الفني على مستحقاته منذ شهرين، وهو ما يعمل على توفيره المجلس في الوقت الحالي.

من ناحية أخرى، يعقد أحمد سليمان وحسين السيد، عضوا مجلس إدارة نادى الزمالك، والمشرفان على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، اجتماعًا مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لمناقشته في العديد من الأمور والنقاط التي تخص الفريق المرحلة المقبلة، ومنها مناقشته فى أسباب الخسارة غير المتوقعة من إنبى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري Nile.