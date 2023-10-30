بعد «قبلة» المونديال.. فيفا يصدر قراره النهائي بشأن لويس روبياليس

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قراره بشأن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق، لويس روبياليس، بعد فضيحة كأس العالم للسيدات 2023.

وكان روبياليس قد تم اتهامه بارتكاب أفعال منافية للآداب العامة، بعد فوز منتخب بلده إسبانيا للسيدات بلقب كأس العالم، حيث قام بتقبيل عدد من اللاعبات في مشهد كان مؤسفًا للجميع.

وتم استبعاد روبياليس من منصبه على الفور قبل بداية التحقيقات، ليصدر "فيفا" اليوم الإثنين، عقوبته النهائية تجاه الإسباني.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، في بيان له، أن روبياليس محروم من أي أنشطة رياضية لمدة 3 سنوات مقبلة، كعقوبة تجاه أفعاله المشينة في نهائي كأس العالم للسيدات.

وخاطب "فيفا" رئيس الاتحاد الإسباني الأسبق بقرار لجنة التأديب وفقًا للوائح والقوانين الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكرر فيفا في بيانه احترامه وعزمه سلامة جميع الأشخاص وضمان احترام القواعد الأساسية للسلوك اللائق وهو ما خالفه روبياليس.