شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليون دولار لمن يرشد عن الجاني.. اختطاف والد دياز لغز يحير الشرطة الكولومبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا يزال لغز اختفاء والد نجم ليفربول، لويس دياز، لغزاً لم تتوصل أجهزة الشرطة الكولومبية إلى فك غموضه، لذا فقد أعلنت عن منح مكافأة مالية ضخمة لمن يساعدها في العثور على مهاجم منتخب كولومبيا عقب تعرضه للاختطاف على يد مجهولين.

وصرح الجنرال ويليام رينيه سلامانكا، قائد شرطة كولومبيا، أن حكومة بلاده قررت منح مكافأة قدرها 200 مليون بيزو (11.1 مليون دولار) لمن يرشدها عن الجناة، وعن مكان لويس مانويل دياز.

وأكد سلامانكا الذي تولى التحقيق في القضية بنفسه، أنه تحدث عبر الهاتف مع لويس دياز الموجود في بريطانيا، وطمأنه مؤكداً أن رجال الشرطة لا يدخرون أي جهد للعثور على والده، بحسب صحيفة إلكلومبيانو.

من جانبه، أكد المدعي العام الكولومبي فرانشيسكو باربوسا، وجود دلائل تشير إلى أن والد لويس دياز تم تهريبه إلى خارج كولومبيا، وأنه قد يكون موجوداً داخل فنزويلا.

وأوضح «نأمل أن تواصل الشرطة الوطنية عمليات البحث مع الجيش، لكن لسوء الحظ هناك أيضاً احتمال لمغادرة هذا الشخص أو نقله إلى فنزويلا».

وتابع فرانشيسكو باربوسا «في هذه الحالة سيتعين علينا أن نطلب من الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو مساعدتنا لأنه الشخص الذي لديه اتصال بالسلطات الفنزويلية».

يذكر أن والدي لويس دياز تعرضا للاختطاف على يد مجهولين هاجموهما أثناء وجودهما داخل إحدى محطات الوقود، واستطاعت الشرطة العثور على والدة اللاعب بعد ساعات إلا أن والده بقى مفقوداً.

وسمحت إدارة نادي ليفربول للاعب بالسفر إلى كولومبيا، إلا أن المقربين منه نصحوه بالبقاء في بريطانيا لأسباب أمنية تتعلق بسلامته.