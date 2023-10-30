شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تدفع الطلائع للابتعاد عن الوديات قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، سبب عدم خوض فريقه مباراة ودية لتجهيز لاعبيه البدلاء والمستبعدين لمباراة الإسماعيلى، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "فضلت منح اللاعبين راحة من التدريبات وعدم إقامة مباريات ودية قبل مواجهة الإسماعيلى بسبب النقص العددى فى صفوف الفريق".

وأضاف عبد الحميد بسيونى، "بعد استبعاد اللاعبين الأساسين الذين شاركوا فى مباراة سيراميكا بالامس سيتبقى 7 لاعبين فقط لخوض المباراة الودية بسبب الاصابات التى ضربت صفوف الطلائع ، انتظر فترة توقف الدوري عقب مواجهة الاسماعيلى بفارغ الصبر لاستعادة المصابين وتنظيم فترة إعداد مصغرة لإستمرار الانتصارات المحلية".

ويستعد الطلائع لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها الرابعة عصر الاحد 5 نوفمبر المقبل على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الاسبوع السادس لمسابقة الدوري المصري.

ومنح بسيونى لاعبيه راحة من التدريبات اليوم بسبب الاجهاد على أن يستأنف الطلائع تدريباته عصر غداً الثلاثاء استعداداً لمواجهة الاسماعيلى.

استعاد طلائع الجيش نغمة الانتصارات الغائبة بفوزه على ضيفه سيراميكا على إستاد جهاز الرياضة في الجولة الخامسة للدوري المصري، سجل اللاعب النيجيري جودوين شيكا في الدقيقة (40) لصالح طلائع الجيش.

وأنهى الطلائع، مقاطعة الانتصارات منذ الجولة الأولى حين تغلب على البنك الأهلي (2-0) ثم تعادل مع إنبي بدون أهداف، وخسر أمام مودرن فيوتشر (0-2)، وأمام المصري البورسعيدي (0-1).

ورفع طلائع الجيش رصيده بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني إلى 7 نقاط في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري.