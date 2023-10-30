شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعين بحسين الشحات لفك طلاسم دفاع صن داونز فى موقعة الحسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على إعادة حسين الشحات صانع ألعاب الفريق الأحمر للظهور فى التشكيل الأساسى لفريقه أمام صن داونز فى إياب نصف نهائى دورى السوبر الأفريقى.

وغاب حسين الشحات عن الظهور مع الأهلى بمباراة الذهاب التى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد فى جنوب أفريقيا، واكتفى بالجلوس على دكة البدلاء.

ويرغب كولر فى الاستفادة من قدرات حسين الشحات لتعزيز قوة الأهلى الهجومية بحثاً عن تخطى عقبة صن داونز وبلوغ المباراة النهائية لدوري السوبر الأفريقى.