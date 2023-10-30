شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعين بحسين الشحات لفك طلاسم دفاع صن داونز فى موقعة الحسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على إعادة حسين الشحات صانع ألعاب الفريق الأحمر للظهور فى التشكيل الأساسى لفريقه أمام صن داونز فى إياب نصف نهائى دورى السوبر الأفريقى.
وغاب حسين الشحات عن الظهور مع الأهلى بمباراة الذهاب التى خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد فى جنوب أفريقيا، واكتفى بالجلوس على دكة البدلاء.
ويرغب كولر فى الاستفادة من قدرات حسين الشحات لتعزيز قوة الأهلى الهجومية بحثاً عن تخطى عقبة صن داونز وبلوغ المباراة النهائية لدوري السوبر الأفريقى.
ويستعد الأهلي لمواجهة صن دوانز فى الثامنة مساء بعد غد، الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي.
وقدم الأهلي مباراة متواضعة أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى اللقاء الذى جمعهما عصر الأحد، باستاد لوفتوس فى ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، سجل ثابيلو ماسيكو هدف صن داونز فى الدقيقة 53 ، لينتظر الفريقان حسم التأهل إلى نهائى البطولة فى مباراة الإياب.فى حال تخطي الأهلي عقبة صن داونز بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية، وينتظر الفائز من من مباراة الوداد المغربى والترجى التونسى علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد فى المغرب.
وأعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.
تخطى الأهلي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة 3/3 بمجموع المباراتين، وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة.
بينما تخطي صن داونز عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد فى أنجولا وتعادل سلبيا إيابا فى بريتوريا.
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