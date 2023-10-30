شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مسابقات القسم الثاني تعلن عقوبات الجولة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة مسابقات القسم الثاني، برئاسة مجدي الشيخ وأشراف عامر حسين، القرارات الخاصة بمباريات الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني ب والتى أقيمت الأيام الماضية.

وجاءت القرارات كالتالي:



عقوبات القسم الثاني-1



عقوبات القسم الثاني-2

من ناحية أخرى قاد على عاشور، المدير الفني الجديد لفريق هلال مطروح، اليوم الاثنين، أول تدريب مع فريقه الجديد بعد توليه المهمة رسميا أمس في دوري القسم الثاني. وتولى عاشور مهمة تدريب هلال مطروح خلفا لأبو العينين شحاتة الذي تقدم باستقالته مؤخرا.

بدأ عاشور رحلته التدريبية في عام 2007 بأكاديميات النادي الأهلي ثم رحلة مع فريق الجبلين السعودي في 2008، ثم العمل بالجهاز الفني لأندية طوخ واتحاد الشرطة وأهلي طرابلس وكانت الخطوة الأبرز له مع فريق الجزيرة الاماراتي، بعدها تولى تدريب فريق الشباب لمصر المقاصة ومنه إلى المدير الفني للفريق الأول.. ثم مديرا فنيا لفريق كيما أسوان.