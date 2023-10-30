شكرا لقرائتكم خبر عن بترول أسيوط يهزم شبين بهدفين نظيفين فى الجولة السادسة بدوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بترول أسيوط فوزا مهما على جمهورية شبين بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين.

أحرز هدفي بترول أسيوط كل من مصطفي صدفة في الدقيقة 24 وأحمد عوكل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد بترول أسيوط عند النقطة 9 فيما يتجمد رصيد جمهورية شبين عند النقطة 4 في جدول الترتيب.

وانطلقت مباريات الجولة السادسة بالأمس بمباراة أسوان وغزل المحلة وانتهت بفوز الأول بهدفين نظيفين في المباراة الأولي لهشام زكريا كمديرا فنيا لأبناء الجنوب.

ويحتل بتروجت صدارة المسابقة برصيد 12 نقطة يليه غزل المحلة برصيد 11 نقطة ثم القناة برصيد 10 نقاط .

من ناحية أخرى، حقق فريق أسوان فوزا مهما أمس على غزل المحلة بهدفين نظيفين، باستاد أسوان الدولى، فى افتتاح مباريات الجولة السادسة من مسابقة دورى المحترفين 2023/ 2024.

بهذه النتيجة رفع فريق أسوان رصيده إلى النقطة 7 ليتقدم إلى المركز الحادى عشر فى ترتيب دورى المحترفين، جمعها من 6 مواجهات حتى الآن، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر 3 لقاءات.

بينما بقى فريق غزل المحلة في المركز الثانى فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 11 نقطة، جمعها من 6 مباريات حتى الآن، حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.