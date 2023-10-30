شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين الداخلية والإسماعيلى فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الإسماعيلى والداخلية بالتعادل السلبي بين الفريقين، فى القاء الذى يجمعهما حاليًا باستاد السلام الدولى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى Nile لهذه الموسم.

وأهدر نادى الداخلية ضربة جزاء حصل عليها فى الدقيقة 39 لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من.. محمد فوزي، حمدي النقاز، محمد نصر، إياد العسقلاني، عمر الساعي، محمد حسن، محمد عبد السميع، نادر فرج، مروان حمدي، عبد الرحمن مجدي، ياو أنور.

ويحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث حقق فوزا وحيدا والخسارة فى 3 مواجهات، سجل لاعبو الداخلية 3 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.