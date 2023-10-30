شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على ميداليات أوزان +87 و+81 و96 كجم فى بطولتى أفريقيا والعرب للأثقال والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت النتائج كالتالى :
اللاعبة شيماء خالد - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (87kg+)
ذهبية الخطف
ذهبية الكلين و نتر
ذهبية المجموع
اللاعبة شيماء خالد - البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (87kg+)
ذهبية الخطف
ذهبية الكلين و نتر
ذهبية المجموع
اللاعبة شيماء خالد- البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (87kg+)
ذهبية الخطف
ذهبية الكلين و نتر
ذهبية المجموع
اللاعبة فاطمة محمود - البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (87kg)
ذهبية الخطف
ذهبية الكلين و نتر
ذهبية المجموع
فاطمة محمود - البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (87kg)
ذهبية الخطف
ذهبية الكلين و نتر
ذهبية المجموع
اللاعبة شمس محمد - البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (81kg+)
ذهبية الخطف
فضية الكلين و نتر
ذهبية المجموع
اللاعبة سمر حبشي - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (87kg)
ذهبية الخطف
ذهبية الكلين و نتر
ذهبية المجموع
اللاعبة رحمة كمال- البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (87kg)
فضية الخطف
فضية الكلين و نتر
فضية المجموع
اللاعبة لولا رفعت - البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (87kg)
فضية الخطف
فضية الكلين و نتر
فضية المجموع
اللاعب أحمد عاشور - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (96kg)
ذهبية الخطف
ذهبية الكلين و نتر
ذهبية المجموع
اللاعب سعيد هلال- البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (96kg)
ذهبية الخطف
ذهبية الكلين و نتر
ذهبية المجموع
اللاعب سعيد هلال - البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (96kg)
ذهبية الخطف
ذهبية الكلين و نتر
ذهبية المجموع
اللاعب سعيد هلال - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (96kg)
فضية الخطف
فضية الكلين و نتر
فضية المجموع
اللاعب عمر محمود - البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (96kg)
فضية الخطف
فضية الكلين و نتر
فضية المجموع
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