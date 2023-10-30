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مصر تسيطر على ميداليات أوزان +87 و+81 و96 كجم فى بطولتى أفريقيا والعرب للأثقال

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القاهرة - سامية سيد - سيطرت مصر على ميداليات أوزان +87 كجم و+ 81 كجم و96 كجم فى البطولتين العربية والأفريقية لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة. 

 

وجاءت النتائج كالتالى : 

 

اللاعبة شيماء خالد - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (87kg+)

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين و نتر 

ذهبية المجموع

 

اللاعبة شيماء خالد - البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (87kg+)

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين و نتر 

ذهبية المجموع

 

اللاعبة شيماء خالد- البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (87kg+) 

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين و نتر 

ذهبية المجموع

 

اللاعبة فاطمة محمود - البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (87kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين و نتر 

ذهبية المجموع

 

 فاطمة محمود - البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (87kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين و نتر 

ذهبية المجموع

 

اللاعبة شمس محمد - البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (81kg+)

 

ذهبية الخطف

فضية الكلين و نتر 

ذهبية المجموع

 

اللاعبة سمر حبشي - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (87kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين و نتر 

ذهبية المجموع

 

اللاعبة رحمة كمال- البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (87kg)

 

فضية الخطف

فضية الكلين و نتر 

فضية المجموع

 

اللاعبة لولا رفعت - البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (87kg)

 

فضية الخطف

فضية الكلين و نتر 

فضية المجموع

 

اللاعب أحمد عاشور - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (96kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين و نتر

ذهبية المجموع

 

اللاعب سعيد هلال- البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (96kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين و نتر

ذهبية المجموع

 

اللاعب سعيد هلال - البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (96kg)

 

ذهبية الخطف

ذهبية الكلين و نتر

ذهبية المجموع

 

اللاعب سعيد هلال - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (96kg)

 

فضية الخطف

فضية الكلين و نتر

فضية المجموع

 

اللاعب عمر محمود - البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (96kg)

 

فضية الخطف

فضية الكلين و نتر

فضية المجموع

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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