شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسيطر على ميداليات أوزان +87 و+81 و96 كجم فى بطولتى أفريقيا والعرب للأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت مصر على ميداليات أوزان +87 كجم و+ 81 كجم و96 كجم فى البطولتين العربية والأفريقية لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة. وجاءت النتائج كالتالى : اللاعبة شيماء خالد - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (87kg+) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع اللاعبة شيماء خالد - البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (87kg+) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع اللاعبة شيماء خالد- البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (87kg+) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع اللاعبة فاطمة محمود - البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (87kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع فاطمة محمود - البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (87kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع اللاعبة شمس محمد - البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (81kg+) ذهبية الخطف فضية الكلين و نتر ذهبية المجموع اللاعبة سمر حبشي - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (87kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع اللاعبة رحمة كمال- البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (87kg) فضية الخطف فضية الكلين و نتر فضية المجموع اللاعبة لولا رفعت - البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (87kg) فضية الخطف فضية الكلين و نتر فضية المجموع اللاعب أحمد عاشور - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (96kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع اللاعب سعيد هلال- البطولة العربية لرفع الاثقال (ناشئين) - (96kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع اللاعب سعيد هلال - البطولة الافريقية لرفع الاثقال (ناشئين) - (96kg) ذهبية الخطف ذهبية الكلين و نتر ذهبية المجموع اللاعب سعيد هلال - البطولة العربية لرفع الاثقال (كبار) - (96kg) فضية الخطف فضية الكلين و نتر فضية المجموع اللاعب عمر محمود - البطولة العربية لرفع الاثقال (شباب) - (96kg) فضية الخطف فضية الكلين و نتر فضية المجموع

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