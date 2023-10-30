شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتعادل مع النجوم 1/1 فى دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق المقاصة أمام النجوم بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين، أحرز هدف النجوم أحمد أيمن من ركلة جزاء، وتعادل للمقاصة يحيى زكريا قبل نهاية المباراة بدقائق.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاصة عند النقطة 3، فيما ارتفع رصيد النجوم عند النقطة 5 في جدول الترتيب.

وانطلقت مباريات الجولة السادسة بالأمس بمباراة أسوان وغزل المحلة وانتهت بفوز الأول بهدفين نظيفين في المباراة الأولي لهشام زكريا كمديرا فنيا لأبناء الجنوب.

ويحتل بتروجت صدارة المسابقة برصيد 12 نقطة يليه غزل المحلة برصيد 11 نقطة ثم القناة برصيد 10 نقاط .

من ناحية أخرى، حقق فريق أسوان فوزا مهما أمس على غزل المحلة بهدفين نظيفين، باستاد أسوان الدولى، فى افتتاح مباريات الجولة السادسة من مسابقة دورى المحترفين 2023/ 2024.

بهذه النتيجة رفع فريق أسوان رصيده إلى النقطة 7 ليتقدم إلى المركز الحادى عشر فى ترتيب دورى المحترفين، جمعها من 6 مواجهات حتى الآن، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر 3 لقاءات.

بينما بقى فريق غزل المحلة في المركز الثانى فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 11 نقطة، جمعها من 6 مباريات حتى الآن، حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.