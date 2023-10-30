شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يطمئن فيتوريا على جاهزيته لمعسكر المنتخب المقبل بعد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر الأول، جهاز المنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على جاهزيته للانضمام لمعسكر المنتخب فى نوفمبر المقبل، استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات كأس العالم.

وتعرض تريزيجيه للإصابة مع فريقه طرابزون التركي أمس، الأحد، مما اضطر طبيب الفريق لطلب استبعاده من المباراة ومن ثم تشخيص الإصابة الخاصة باللاعب، والتي أكدت إصابة اللاعب فى معصم اليد خلال عمليات الإحماء وحاجته للعلاج بضعة أيام قبل العودة للمشاركة.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه في الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله مباراتي جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، واللاعبون هم: محمد النني وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد ومحمد شريف وعمر مرموش.

ويخوض منتخب مصر مباراته الأولى أمام جيبوتي يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون يوم 19 بليبيريا.