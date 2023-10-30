شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يغيب عن مودرن فيوتشر أمام البنك الأهلي بسبب الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، عن مباراة البنك الأهلي بالدوري، والمقرر لها مساء اليوم الاثنين، للإصابة.

وشعر عمر كمال عبد الواحد بإجهاد بالعضلات الأمامية، حيث أوصى الدكتور وليد عبد الرحمن، طبيب الفريق، بإراحته وعدم مشاركته خلال مباراة اليوم لعدم تفاقم الإصابة.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق البنك الاهلي، في تمام السابعة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني عمر كمال عبد الواحد من إجهاد بالعضلات الأمامية، حيث أوصى الدكتور وليد عبد الرحمن، طبيب الفريق، بإراحته وعدم مشاركته خلال مباراة اليوم لعدم تفاقم الإصابة.