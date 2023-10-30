شكرا لقرائتكم خبر عن مهمة عبور سهلة للهلال أمام الحزم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يستضيف الهلال على ملعب الملك فهد ضيفه الحزم عند العاشرة مساء الاثنين بتوقيت الإمارات ضمن الدور ثمن النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي تشهد اليوم مباراتين أخرى تجمع النجمة والفيصلي، والخليج وضمك عند السابعة مساء.

يدخل الهلال المباراة بوصفه حامل اللقب، ويسعى للاستمرار في رحلة الدفاع وسط احتمالات تصب في صالح كتيبة المدرب البرتغالي جيسوس التي تمر بأيام مميزة في ظل اعتلاء صدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن غريمه النصر بعد 11 جولة.

ويدخل الحزم المباراة تحت قيادة المدرب الجديد القديم على الملاعب السعودي دانيال كارينيو، والفريق يمر بمرحلة انتفاضه بدليل تحقيقه 4 نقاط من 6 ممكنة في أخر جولتين من الدوري، آخرها التعادل مع الاتحاد حامل اللقب 2-2.

يزخر الهلال المرشح للفوز بكتيبة مدججة بالنجوم محلياً وأجنبياً على رأسهم الهداف الصربي ميتروفيتش ومواطنه سافيتش اللذان تقاسما تسجيل هدفين من ثلاثة أهداف فاز بها الهلال على الأهلي في قمة الجولة 11 من الدوري.

ويشكل الدولي السعودي سالم الدوسري والبرازيليان مالكوم وميشائيل الإضافة الهجومية لميتروفيتش، ما يجعل دفاعات الخصوم دائماً أمام جحيم هجوم ناري أزرق.

وتستكمل مباريات هذا الدور الثلاثاء بخمس مباريات أخرى تجمع النصر بالاتفاق، والفيحاء والاتحاد، والأهلي وأبها، والفتح والشباب والتعاون والوحدة.