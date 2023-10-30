شكرا لقرائتكم خبر عن الألعاب الحكومية 2024.. دبي تفتح آفاقاً جديدة لرياضة صغار السن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن إقامة منافسات النسخة الخامسة من «الألعاب الحكومية»، والتي ستقام خلال الفترة من 29 فبراير/ شباط إلى 3 مارس/ آذار 2024؛ وذلك للاحتفاء مجدداً بروح التحدي والفريق الواحد ضمن أجواء تنافسية حماسية.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل في النسخة الخامسة من الألعاب الحكومية اعتباراً من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 وحتى 1 فبراير/ شباط 2024، واستقبال طلبات المشاركة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى تسجيل الفرق في تحدي المجتمع وتحدي المدن والفئة الجديدة لتحدي صغار السن.

وتشهد دورة العام الحالي من الألعاب الحكومية مشاركة فئة صغار السن التي أعلن عنها العام الماضي؛ بهدف تحفيز هذه الفئة العمرية وتشجيعها على تبني قيم التفكير الاستراتيجي وروح الفريق الواحد المتمتع بالقوة الذهنية والبدنية، في رؤية للعيش بتجربة غنية تحفزهم على تطوير شخصيتهم.

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وأعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية، انضمام شركة «داماك العقارية» راعياً ذهبياً للنسخة الخامسة من الألعاب الحكومية، ووقع الاتفاقية من جانب اللجنة مروان بن عيسى مدير الألعاب الحكومية، ومن جانب داماك العقارية علي سجواني العضو المنتدب للعمليات والتكنولوجيا في الشركة.

وبهذه المناسبة، ثمّن مروان بن عيسى رعاية شركة داماك للنسخة الخامسة من الألعاب الحكومية ولمدة 3 سنوات، لافتاً إلى «أهمية دور الشركات الوطنية في الارتقاء بصحة وتعزيز رفاهية المجتمع من خلال رعايتها لمثل هذه الأحداث والفعاليات الرياضية».

وقال: «تسهم الألعاب الحكومية في ترسيخ موقع دبي وجهةً رياضية وإحدى أهم المدن نشاطاً وإقبالاً على ممارسة الرياضة في العالم، وتعمل على تعميم الأثر الإيجابي الكبير للرياضة في الصحة البدنية والعقلية والتفكير الاستراتيجي، في إطار حماسي تنافسي ينمي روح الفريق الواحد، ويساعد على زيادة التواصل بين المشاركين».

بدوره، قال علي سجواني: «تعكس رعاية شركة داماك، للنسخة الخامسة من الألعاب الحكومية، حرص الشركة على دعم مختلف الأحداث التي تسهم في الارتقاء بجودة حياة الأفراد، وتعزيز رفاهية المجتمع؛ وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية».

وأضاف: «يسعدنا أن نكون جزءاً من بطولة الألعاب الحكومية، والإسهام في أهدافها الرامية إلى تعزيز قيم التعاون والانسجام والتفكير الاستراتيجي والقوة البدنية من خلال العمل الجماعي، وإبراز قوة روح الفريق في مواجهة التحديات وتخطي الصعاب، وتحفيز الطاقات البدنية والذهنية».

وتلقى الألعاب الحكومية دعماً من مجموعة من كبرى المؤسسات والشركات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص. ففي إطار التحضير لإطلاق نسختها الخامسة، تضم قائمة رعاة الحدث موانئ دبي العالمية كشريك رسمي، ومجلس دبي الرياضي كراعٍ استراتيجي على مدى السنوات السابقة من عمر البطولة، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» وشركة داماك العقارية كرعاة ذهبيين، وبنك أبوظبي الأول كراعٍ فضي للعام الثاني على التوالي.

يذكر أن الألعاب الحكومية حظيت خلال الدورات الأربع الماضية بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة تجاوزت ال 4500 لاعب ولاعبة من الموظفين الحكوميين وفئات المجتمع وفرق المدن.

ويمكن التعرف إلى مستجدات «الألعاب الحكومية» عبر الموقع الإلكتروني www.govgames.ae، أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي على إنستغرام وتيك توك ومنصة إكس وفيسبوك @GovGames.