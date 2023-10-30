شكرا لقرائتكم خبر عن أياكس يعين جون فان مديراً فنياً لنهاية الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعيين جون فان إت شخيب مديراً فنياً حتى نهاية الموسم، خلفاً للمدرب المُقال موريس شتاين.

وأكد أياكس أن جون فان إت شخيب وقع عقداً حتى نهاية يونيو 2025، يبدأ تدريب الفريق الاثنين 30 أكتوبر الجاري وحتى نهاية الموسم، على أن ينتقل بعدها لمنصب المدير التقني للنادي لمدة موسم آخر.

وأصبح جون فان إت شخيب خامس مدرب يتولى مسؤولية أياكس خلال موسمين، بعد رحيل إريك تين هاج لتدريب مانشستر يونايتد في صيف 2022.

وابتعد جون عن التدريب منذ رحيله عن منصبه كمدير فني لمنتخب اليونان في ديسمبر 2021، وهو لاعب سابق في أياكس أمستردام، بدأ مشواره بعد الاعتزال كمساعد للمدير الفني للفريق في موسم 2009-2010، قبل خوض تجارب تدريبية في أستراليا والمكسيك.

وخاض تجربة تدريبية وحيدة في هولندا مع نادي بي إي سي زفوله، في موسم 2017-2018، قبل إقالته بعد 4 أشهر من بداية موسمه الثاني لسوء النتائج والخسارة بخماسية نظيفة من ايه زد ألكمار في كأس هولندا.