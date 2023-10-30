شكرا لقرائتكم خبر عن ليث غريب بطل الأسبوع الرابع لدوري القفز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الفارس الناشئ ليث غريب مع الفرس «إليت دو بونتس» من نادي الشارقة للفروسية، الفوز بجائزة المركز الأول لجولة التمايز في منافسات الأسبوع الرابع لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، والذي اشتمل على 6 منافسات، أقيمت على ميدان مركز الإمارات للفروسية في دبي خلال يومي السبت والأحد الماضيين.

أحرز الفارس الناشئ من فئة «الجونيورز»، ليث غريب على صهوة الفرس «إليت دو بونتس» من نادي الشارقة للفروسية، الفوز بجائزة منافسة الختام، والوحيدة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز 120 سم، وخصصت لمشاركة الفرسان من فئة «الجونيورز»، وخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، وتنافس فيها 28 فارساً من «الجونيورز»، وصعد إلى التنافس 10 فرسان، ونجح منهم 4 فرسان في إكمال التمايز من دون خطأ، وأفضل زمن سجله الفارس ليث غريب مع «إليت»؛ حيث بلغ 34.76 ثانية، ونالت جائزة المركز الثاني، الفارسة تالية إسماعيل مع «كوايت» من مركز الإمارات للفروسية، وأنهت التمايز في زمن بلغ 36.31 ثانية، وجاء المركز الثالث من نصيب الفارس الشيخ خالد سلطان القاسمي مع «إكساليبور» من نادي الشارقة للفروسية والزمن 38.08 ثانية.

وفي تحدي التمايز بين خيول ال6 سنوات على الارتفاع 120 سم، جاء التنافس ساخناً بين 15 خيلاً، 4 منها بلغت التمايز، وأكملت اثنتان المهمة بنجاح من دون خطأ، الأولى «كاب شور فلوريفال زد» بقيادة الفارس مفتاح جوهر الظاهري، من فرسان شرطة أبوظبي، والزمن 41.54 ثانية، والثانية «فانكوفر» بقيادة الفارسة أنيتا ساندي من نادي الشارقة للفروسية والزمن 42.84 ثانية.