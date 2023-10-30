شكرا لقرائتكم خبر عن العين والجزيرة بطلا دوري الجماهير في الجولة السادسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة المحترفين عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة السادسة، لدوري أدنوك للمحترفين، تحفيزاً للمشجعين لدعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.

وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي العين، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في نفس الفئة نادي شباب الأهلي، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.

وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد نادي الجزيرة المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل نادي النصر على المركز الثاني في نفس الفئة بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.