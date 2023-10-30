شكرا لقرائتكم خبر عن حكام الكاراتيه يجتازون اختبارات الترقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتاز حكام الكاراتيه اختبارات الترقي للشارة الدولية، على هامش بطولة العالم في العاصمة المجرية بودابست؛ حيث أنهى الدولي محمد بلحسن، والدولي أمينة داشتي الدرجات الدولية بالحصول على تصنيف حكم «أ»، والدولي صابر حماد على تصنيف JA قاضي «أ» كوميتيه، ليصبح من حقهم المشاركة رسمياً في بطولة العالم، بالإضافة إلى الحكام الدوليين المؤهلين من قبل، وهم: الدولي محمد عزازي، والدولي باسكار سينوفاسن، والدولي محمد صيام.

واختير الحكم الدولي جابر الزعابي في تحكيم العديد من المباريات المهمة بالبطولة، باعتباره من أبرز حكام آسيا والعالم؛ حيث يملك الزعابي سيرة ذاتيه حافلة بالإنجازات في مشواره التحكيمي على المستوى العربي والإقليمي والقاري والدولي.

وهنأ اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وأعضاء مجلس اتحاد الإمارات للكاراتيه، حكام كاراتيه الإمارات الذين اجتازوا اختبارات الترقي، مؤكداً أن التحكيم الإماراتي يسير وفق نهج استراتيجي للاتحاد، وأحد أهدافه الارتقاء بالمستوى الفني للحكام.

وأشاد بنجاحهم في إخراج المباريات بشكل عادل متميز من خلال مردود تحكيمي رفيع المستوى بالبطولة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في البطولات القادمة.