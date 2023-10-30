شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو: ندعم دياز في هذه الأوقات الصعبة بعد اختطاف والده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (أ ف ب)

خَصَّ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، المهاجم الكولومبي لليفربول الإنجليزي لويس دياز بـ«الدعم والصلوات»، وذلك بعد اختطاف والديه.

وتم إنقاذ والدة دياز، لكن عشرات الجنود وبمؤازرة من الشرطة في كولومبيا ما زالوا يبحثون عن والده.

وقال إنفانتينو على موقع إنستغرام: «بالنيابة عن فيفا ومجتمع كرة القدم العالمي، أود أن أتقدم بدعمنا وصلواتنا للويس دياز وعائلته وأصدقائه في هذه الأوقات الصعبة».

وأصدر الاتحاد الكولومبي لكرة القدم بياناً بدوره على موقع «إكس»، يطالب فيه أولئك الذين يحتجزون والد دياز بالإفراج عنه فوراً من دون شروط.

وقال المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب الأحد، بعد الفوز على ضيفه نوتنغهام فورست 3-0 في الدوري الممتاز، إن الاستعداد للمباراة كان «أصعب ما واجهته في حياتي»، مضيفاً «لم أتوقع ذلك، لم أكن مستعداً لذلك».

وتابع: «لا أريد أن أُحَمِل المباراة معنى أكبر مما كانت عليه، لكن بالتأكيد حاولنا مساعدة لويس في القتال الذي خضناه، لأننا نريد المساعدة. لكن لا يمكننا المساعدة فعلياً (في عملية تحرير والده). بالتالي، إن الشيء الوحيد الذي يمكننا القيام به هو القتال من أجله، وهذا ما فعله الشبان».

وبفوزه الخامس توالياً على أرضه، بقي ليفربول على بعد ثلاث نقاط من توتنهام المتصدر.

وغاب دياز (26 عاماً) الذي شارك في 11 مباراة هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف، عن تشكيلة المباراة التي افتتح فيها التسجيل البرتغالي ديوغو جوتا، واحتفل برفع قميص يحمل رقم واسم زميله الكولومبي الدولي.

وتساءل كلوب: «كيف يمكنك أن تجعل مباراة في كرة قدم مهمة حقاً في يوم مثل هذا؟ إنه أمر صعب حقاً. لم أواجه شيئاً مماثلاً في حياتي. سمعنا عن ما حصل في وقت متأخر من الليلة الماضية (السبت). تحدثنا إلى لويس، وكان يريد العودة لبلده. ثم تلقينا الأخبار بشأن (تحرير) والدته، وهو أمر رائع، ومنذ ذلك الحين لم تصلنا أي أخبار أخرى».

وأعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الأحد، خبر تحرير والدة دياز، قائلاً على موقع «إكس»: «إنه خلال عملية الإنقاذ في بارانكاس (شمال كولومبيا)، تم تحرير والدة لويس دياز ونواصل البحث عن الأب».

وذكرت وسائل الإعلام الكولومبية، أن والدي الجناح الأيسر كانا في محطة وقود في بلدتهما، في مقاطعة لاغواخيرا، عندما اقترب منهما رجال مسلحون على دراجات نارية.

وقال مدير الشرطة العام وليام سالامانكا، بعد محادثة هاتفية مع والدة اللاعب حسب مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: «بفضل الخطة التي نشرتها الشرطة في وقت قياسي، عثرنا بالفعل على الأم سالمة معافاة، ونواصل البحث بنشاط عن الأب».

وقال الجيش إنه أقام حواجز على الطرق ونشر فصيلتين وطائرات من دون طيار ومروحيات، وطائرة مزودة برادار للبحث عن لويس مانويل دياز.

وكولومبيا بلد خرج للتو من عقود من الصراعات بين الجماعات المسلحة المتنافسة، حيث تم اختطاف أكثر من 38 ألف شخص، معظمهم من أجل الفدية.