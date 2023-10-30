عمر كمال يغيب عن مودرن فيوتشر أمام البنك الأهلي بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - تأكد غياب عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، عن مباراة البنك الأهلي بالدوري، والمقرر لها مساء اليوم الإثنين، للإصابة.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق البنك الاهلي، في تمام السابعة من مساء اليوم الإثنين، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني عمر كمال عبد الواحد من إجهاد بالعضلات الأمامية، حيث أوصى الدكتور وليد عبد الرحمن، طبيب الفريق، بإراحته وعدم مشاركته خلال مباراة اليوم لعدم تفاقم الإصابة.

ترتيب الدوري المصري

1ـ بيراميدز 13 نقطة 5 مباريات

2ـ مودرن فيوتشر 9 نقاط 4 مباريات

3ـ المصري البورسعيدي 9 نقاط 5 مباريات

4ـ الزمالك، 8 نقاط، 5 مباريات.

5- زد 8 نقاط من 4 مباريات.

6- إنبي 7 نقاط من 5 مباريات.

7- سموحة 7 نقاط من 4 مباريات.

8- الأهلي 6 نقاط من 2 مباريات.

9- بلدية المحلة 5 نقاط من 4 مباريات.

10- الاتحاد السكندري 5 نقاط من 4 مباريات.

11- سيراميكا كليوباترا 4 نقاط من 3 مباريات.

12- طلائع الجيش 4 نقاط من 4 مباريات.

13- فاركو 4 نقاط من 4 مباريات.

14- الإسماعيلي 3 نقاط من 4 مباريات.

15- الداخلية 3 نقاط من 4 مباريات.

16- الجونة نقطتين من 3 مباريات.

17- المقاولون العرب نقطتين من 4 مباريات.

18- البنك الأهلي بدون نقاط من 4 مباريات.