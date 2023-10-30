مصطفى يونس يكشف سر خسارة الأهلي من صن داونز

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح مصطفى يونس، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المارد الأحمر يحقق الفوز خلال مبارياته بسبب شخصيته، بعدما تعرض الفريق للخسارة من نظيره صن داونز بهدف نظيف، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

وأشار يونس في تصريحاته التلفزيونية أن الجنوب إفريقي بيرسي تاو ليس في حالته مثلما كان عليها خلال الموسم الماضي، حيث أنه لا يستطيع العبور من مواقف الواحد أمام وحد.

تصريحات مصطفى يونس

علق مصطفى يونس على خسارى الأهلي أمام صن داونز، حيث قال: "بالتأكيد هذه ليست شخصية الأهلي، المارد الأحمر ينتصر في 50% من المباريات بفضل شخصيته".

وتابع: "الجنوب إفريقي بيرسي تاو لم يعد في حالته التي كان عليها في الماضي، حتى أنه لا يستطيع العبور من مواقف الواحد ضد واحد، كما أن اللاعبين لم يكونوا مُهيئين نفسيًا لمواجهة صن داونز".

وأشار مصطفى يونس في تصريحاته إلى أن صلاح محسن لم تصل إليه كرات، حيث قال: "الأهلي يفتقد للاعب ينجح في اختراق الدفاع من منتصف الملعب، فلاعب الكرة يحتاج للثقة في أي وقت، اذا ميسي لعب بدون ثقة لن يكون جيدًا".

يذكر أن الأهلي تلقى خسارة من صن داونز بهدف نظيف، في المواجهة التي لُعبت في جنوب إفريقيا ببريتوريا، لينتظر مباراة الإياب والتي ستكون في الأول من الشهر المقبل بالقاهرة.