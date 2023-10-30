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تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة فيوتشر بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة فيوتشر وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الممتاز 

وجاء التشكيل علي النحو التالي 

حراسة المرمى.. محمد أبوجبل 

 

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ محمد بسيونى _ اسحاقو يعقوبو 

 

خط الوسط.. محمد فتحى _ أحمد مدبولى _ أحمد النادرى 

_ كريم بامبو _ إبراهيم حسن 

 

خط الهجوم.. أسامة فيصل 

 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي 

 

أحمد صبحي _ أيمن أشرف _ احمد ياسر _ محمود سيد _ معاذ الحناوي _ جريندو _ محمود قاعود_ عماد فتحى _ احمد سعيد.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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