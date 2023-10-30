الدوري المصري.. الإسماعيلي والداخلية تعادل سلبي في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت احداث الشوط الأول من مباراة الاسماعليلي والداخلية بدون أهداف، فى المباراة التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويلعب الاسماعيلي بتشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى.. محمد فوزي .

في خط الدفاع .. اياد العسقلاني ، محمد نصر ، حمدي النقاز ، نادر فرج

في خط الوسط .. محمد حسن، عمر الساعي ، عبدالسميع ، مروان حمدي ، عبدالرحمن مجدي

في خط الهجوم .. ياو أنور

كما يخوض الداخلية المباراة بتشكيل كالتالى:

محمود الزنفلي، كريم يحيى، أحمد عماد، محمود منصور، كيليتشي، أنس شندي، حسونة، محمود عبد العزيز، كيامبادي، أحمد سيد غريب، ألفريد.

وانطلقت صافرة مباراة الداخلية ضد الإسماعيلي في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويحتضنها استاد السلام

القناة الناقلة لمباراة الداخلية والإسماعيلي

وتنقل مباراة الداخلية ضد الإسماعيلي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري