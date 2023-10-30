مصطفى يونس يهاجم موديست بعد مواجهة صن داونز

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم مصطفى يونس، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، الفرنسي أنتوني موديست، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه خلال مواجهة المارد الأحمر أمام صن داونز، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.

وأكد يوسف أن موديست لم ينجح في تقديم أي شيء مع الأهلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من أنه اسم كبير في أوروبا.

وأشار إلى أن اللاعب حاليًا لا يقدم أي شيء للفريق داخل الملعب، حيث إنه متواجد مع الفريق منذ شهر ونصف ولم يشارك في 90 دقيقة.

مصطفى يونس: أنتوني موديست ليس لديه ما يقدمه مع الأهلي

وواصل: "المهاجم الفرنسي ليس لديه ما يقدمه مع المارد الأحمر، بالطبع موديست يعد اسمًا كبيرًا في أوروبا".

وأضاف: "خلال الفترة الحالية موديست لا يقدم أي شيء للفريق تمامًا داخل الملعب، كما أن اللاعب متواجد منذ شهر ونصف ولم يشارك في 90 دقيقة كاملة".

وأوضح متسائلًا: "هل من الممكن أن يكون هناك لاعب على دكة البدلاء بملايين الدولارات؟".

وأكمل: "يوجد لاعبون في أوروبا أعمارهم 16 سنة ويشاركون مع برشلونة، السن غير مؤثر في مشاركة أي لاعب".

جدير بالذكر أن الأهلي تلقى خسارة من صن داونز من بهدف نظيف، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.