الإسماعيلي يتعادل سلبيًا أمام الداخلية في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الاسماعليلي والداخلية بدون أهداف، فى المباراة التى جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



وشهدت المباراة سجال بين لاعبو الدراويش والداخلية، على احراز هدف التقدم، حتى دقة الدقيقة 40 لتشهد ضربة جزاء لفريق الداخلية نتيجة عركلة داخل منطقة الجزاء، ليقوم بتسديدها الاعب ألفريد ولكن يتصدى لها حارس مرمى الإسماعيلي ببراعة ويحافظ على شباكه نظيفة.

وفى الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات على استحياء ولكن دون ترجمة الى اهدف لينتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ولعب الاسماعيلي بتشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى.. محمد فوزي .

في خط الدفاع .. اياد العسقلاني ، محمد نصر ، حمدي النقاز ، نادر فرج

في خط الوسط .. محمد حسن، عمر الساعي ، عبدالسميع ، مروان حمدي ، عبدالرحمن مجدي

في خط الهجوم .. ياو أنور

كما خاض الداخلية المباراة بتشكيل كالتالى:

محمود الزنفلي، كريم يحيى، أحمد عماد، محمود منصور، كيليتشي، أنس شندي، حسونة، محمود عبد العزيز، كيامبادي، أحمد سيد غريب، ألفريد.

وانطلقت صافرة أحداث مباراة الداخلية ضد الإسماعيلي، فى تمام الساعة الرابعة عصرا، عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

