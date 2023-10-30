مشوار ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي قبل حفل الكرة الذهبية 2023

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم حفل الكرة الذهبية لعام 2023 الذي يقام مساء اليوم لتوزيع جوائز الأفضل خلال العام الجاري و المقدمة من مجلة"فرانس فوتبول"الفرنسية.



ويعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو اللاعب الأوفر حظًا للفوز بالكرة الذهبية بعدما تمكن من تحقيق بطولة كأس العالم 2022 في قطر للمرة الأولى في تاريخه.

وكان ليونيل ميسي قد سبق له الفوز بالكرة الذهبية 7 مرات و يسعى لإضافة الكرة الذهبية الثامنة له في تاريخه.

وينافس ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي 30 لاعبًا على جائزة الكرة الذهبية يأتي على رأسهم الثنائي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي و الفرنسي كيليان مبابي.

ونستعرض في السطور التالية مشوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريق إنتر ميامي الأمريكي قبل بداية حفل الكرة الذهبية 2023.



مشوار ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي



وخاض ليونيل ميسي إجمالي 14 مباراة مع فريق إنتر ميامي الأمريكي بحسب الموقع العالمي “ترانفسير ماركت” بواقع 1116 دقيقة.

ويقدم ليونيل ميسي مستويات ثابتة مع فريق إنتر ميامي الأمريكي بعدما حقق عدد مميز للغاية من المساهمات التهديفية بواقع 16 مساهمة تهديفية في 14 مباراة.

وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 14 هدفًا مع فريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي و صنع 5 أهداف في 14 مباراة بمختلف المسابقات.

وكان ليونيل ميسي قد حصل جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم 2022 بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بالمونديال كما خاض جميع دقائق مبارياته مع المنتخب وسجل 7 أهداف و صنع 3 أهداف.