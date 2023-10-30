مصطفى يونس يُشيد بـ كولر رغم الهزيمة من صن داونز

ياسر رشاد - القاهرة - وجه مصطفى يونس، لاعب الأهلي السابق، إشادة كبيرة للمدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على الرغم من الهزيمة التي تعرض لها المارد الأحمر أمام صن داونز بهدف نظيف، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي في نسخته الأولى.

وأكد يونس أن كولر مدرب كبير، حيث أوضح أن الانتقادات التي يتعرض لها المدرب السويسري شيء طبيعي، خاصة وأن طبع الشعب المصري هو الانتقاد.

تصريحات مصطفى يونس

قال مصطفى يونس في تصريحات تلفزيونية: "كولر يعد مدرب كبير والانتقاد طبع الشعب المصري، فول نجح المدير الفني في تحقيق الانتصار فإن المدرب سيكون جيد، بينما لو خسر يحدث العكس".

وتابع: "المسؤولية التي تقع على عاتق المدرب تنتهي عند دخول اللاعبين لأرض الملعب مع قراءة اللقاء".

وأضاف: "كولر لابد أن يكون معه عين ثانية تقول له الصح والخطأ وليس أشخاص يوافقونه الرأي فقط، العين الثانية التي يحتاجها كولر تتمثل في المدرب العام أو المساعد، مع احترامي للأسماء المتواجدة معه".

وكان الأهلي قد تعرض للخسارة من نظيره صن داونز بهدف نظيف، في المباراة التي لُعبت في معقل الفريق الجنوب إفريقي، لينتظر الجميع مواجهة العودة بالقاهرة.