أرقام تاريخية تنتظر ميسي حال الفوز بـ الكرة الذهبية

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أرقامًا تاريخية عديدة حالة حقق الكرة الذهبية، في الحفل الذي سينطلق في تمام التاسعة من مساء اليوم الإثنين.

ويتوقع عدد كثير من متابعي كرة القدم العالمية أن يتوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية الثامنة له خلال اليوم.

وأصبح النجم الأرجنتيني أكثر لاعب حصولًا على جائزة الكرة الذهبية بـ 7 مرات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 5 مرات.

جاء ترشيح ميسي للحصول على الكرة الذهبية، بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج ببطولة كأس العالم قطر 2022 الماضي، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

بينما ينافس ميسي النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بعدما نجح في قيادة فريقه للفوز بالثلاثية التاريخية "الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

أرقام تاريخية تنتظر ميسي:

يترقب عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حفل جائزة الكرة الذهبية، حيث في حالة حقق اللاعب الجائزة فإنه سيحقق عددًا من الأرقام القياسية والتاريخية، منها:

1- سيصبح ميسي أول لاعب يحصد الجائزة لثماني مرات في التاريخ.

2- سيكون ميسي أول لاعب يحصل على الكرة الذهبية وهو خارج أوروبا.

3- سيصبح ميسي أول لاعب في الدوري الأمريكي يحصل على البالون دور، وسيكون أول لاعب يحقق البالون دور في ثلاثة عقود مختلفة.

4- سيصبح الدولي الأرجنتيني أول لاعب يحقق الجائزة في سن الـ 36 عامًا.

5- ميسي سيكون أول لاعب يتوج بالكرة الذهبية مع ثلاثة أندية مختلفة وهما برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي الأمريكي.

6- سيصبح البرغوث الأرجنتيني صاحب الرقم القياسي التاريخي في سنوات حصوله على أول كرة ذهبية وآخر واحدة له.

7- سيكون ميسي حامل الرقم القياسي في عدد نقاط التصويت في الكرة الذهبية، وأكثر لاعب ظهورًا على منصة التتويج بالكرة الذهبية.