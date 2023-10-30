ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة حفل الكرة الذهبية 2023 بث مباشر اليوم 2023-10-30 يلا شوت

مشاهدة حفل الكرة الذهبية 2023 بث مباشر اليوم 2023-10-30 يلا شوت ، ويشعر الكثيرون من عشاق كرة القدم بالفضول لمعرفة المزيد عن القنوات التي ستبث حفل الكرة الذهبية (البالون دور 2023) وموعد البث المباشر لهذا الحدث المثير. هذا المقال يهدف إلى توضيح معلومات مهمة حول القنوات الناقلة لهذا الحفل وموعد بث الفعاليات المختلفة في هذا الحفل الذي يعد واحدًا من أبرز الأحداث في عالم كرة القدم.

موعد حفل تسليم الكرة الذهبية 2023

تترقب جماهير كرة القدم مختلف أنحاء العالم اليوم الاثنين الحفل السنوي لتوزيع جائزة الكرة الذهبية وجوائز الأفضل في العالم، الذي تنظمه مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في مسرح "شاتليه" في العاصمة باريس.

ومن المقرر أن تنطلق مراسيم حفل الإعلان عن المتوّج بالجائزة الذهبية في تمام الساعة العاشرة 22:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر، الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2023

أما بخصوص القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2023، فستتولى شبكة "بي إن سبورتس" وبالضبط قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة فعاليات هذا الحفل، كما ستنقله أيضا قناة أبوظبي الرياضية 1.

وكانت قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة قد أعلنت بشكل رسميّ عن نقل حفل تسيم جائزة الكرة الذهبية 2023، إلى جانب قنوات بي إن سبورت القطرية التي تُعتبر الناقل الحصري لهذا الحفل منذ سنوات عدة، وهذه ترددات القنوات الناقلة للحفل.

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اضغط هنا لمشاهدة حفل الكرة الذهبية بث مباشر

تردد بي إن سبورتس الإخبارية على نايل سات

تردد القناة: 12264.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 4/3.

استقطاب القناة: أفقي.

بي إن سبورتس الإخبارية على سهيل سات

التردد: 12604.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة أبوظبي الرياضية على نايل سات

التردد: 11411.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

كما أعلنت مجلة فرانس فوتبول نقل حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية عبر منصاتها المختلفة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

من سيتوّج بالكرة الذهبية 2023؟

وينافس على جائزة 2023 أبرز نجوم كرة القدم الحاليين، وفي مقدمتهم النجم الأرجنتيني صاحب الرقم القياسيّ في عدد مرات الفوز بيها ليونيل ميسي، إضافة إلى نحم مانشستر سيتي النرويجي إيرلينغ هالاند الباحث عن أول لقب لها في تاريخ هذه الجائزة المرموقة، شأنه في ذلك شأن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي.

وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت تداول أخبار وتسريبات تفيد بأنّ المنافسة انحصرت بالفعل بين الثلاثي المذكور، فيما أشارت تسريبات أخرى إلى أنّ جائزة الكرة الذهبية 2023 ستكون من نصيب ليونيل ميسي ليضمها إلى جانب 7 كرات سابقة تزين مسيرته الاحترافية.

ويُعتبر ميسي هو صاحب الرقم القياسي للفوز بالكرة الذهبية 7 مرات أعوام: 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021، واحتل المركز الثاني 5 مرات في أعوام: 2008، 2013، 2014، 2016، 2017، والمركز الثالث مرة واحدة عام 2007.

أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فيأتي في المركز الثاني في عدد مرات التتويج بالجائزة، حيث فاز بالجائزة 5 مرات لكنه لم يتمّ ترشيحه في 2023.