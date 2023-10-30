جيرارد يبحث تأكيد تفوق الاتفاق على النصر في كأس الملك السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الاتفاق تحت قيادة المدرب الانجليزي ستيفن جيرارد، مواجهة جديدة أمام النصر لكن هذه المرة ستكون في بطولة كأس الملك السعودي.

الاتفاق كان قد استهل الموسم الحالي بمواجهة النصر المدجج بالنجوم واستطاع تفجير مفاجأة بتحقيق أول انتصاراته في الدوري السعودي آنذاك بهدفين لهدف.

مفاجأة الاتفاق أمام النصر كانت بوابة النجاحات بعد ذلك حيث كرر فارس الدهناء انتصاراته في الدوري السعودي ودخل دائرة المنافسة على القمة.

الثأر وتأكيد التفوق

ويتجدد اللقاء بين الاتفاق والنصر حيث يبحث الأخير المدجج بالنجوم عن الثأر لخسارته في مستهل الموسم، بينما يتطلع ستيفين جيرارد مدرب الاتفاق لتأكيد تفوقه والمرور إلى ربع نهائي كأس الملك السعودي.

وكان الاتفاق قد سجل فوزًا صعبا على الوحدة في الجولة الماضية بثلاثية مقابل هدفين، واستعاد نغمة الانتصارات بعد تذبذب في الأسابيع الأخيرة، بينما واصل النصر انتصاراته بفوز جديد على الفيحاء بثلاثية لهدف.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة من 8 انتصارات وتعادل وهزيمتين، في حين يأتي الاتفاق في المركز السابع برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين وثلاثة هزائم.