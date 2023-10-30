أفضل الهدافين في 2023.. مركز مفاجئ لـ محمد صلاح وهالاند في الصدارة

ياسر رشاد - القاهرة - يحتل النجم المصري محمد صلاح المرشح لجائزة الكرة الذهبية، مركز مفاجئ في قائمة أبرز 10 هدافين في أوروبا خلال عام 2023 بينما تمكن النجم النرويجي إيرلينج هالاند من اكتساح الجميع و احتل صدارة القائمة.

ويتواجد الثنائي محمد صلاح جناح ليفربول و إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023 و المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

مركز مفاجئ لـ صلاح في قائمة أبرز 10 هدافين في أوروبا

ونشر موقع فوتبول 365 قائمة أبرز 10 هدافين في أوروبا خلال العام الجاري و هي القائمة التي تصدرها النجم النرويجي إيرلينج هالاند بينما احتل النجم المصري محمد صلاح مؤخرة القائمة.

و لم يسبق للثنائي محمد صلاح و إيرلينج هالاند الفوز بالكرة الذهبية إلا أن الأخير تمكن خلال العام الجاري من الفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وتفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق حفل جوائز الكرة الذهبية لعام 2023 والمقدم من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

ويعد النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي هو اللاعب الأكثر تسجيلًا في أوروبا خلال عام 2023 بعدما سجل 38 هدفًا في العام الجاري منهم 11 هدفًا في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي موسم 2023-2024.

ونستعرض قائمة أفضل 10 هدافين في أوروبا خلال عام 2023 :

1- إيرلينج هالاند “مانشستر سيتي” 38 هدفًا.

2- ماورو إيكاردي “غلطة سراي” 34 هدفًا.

3- كيليان مبابي “باريس سان جيرمان 33 هدفًا.

4- سانتياجو جيمينيز “فينورد” 32 هدفًا.

5- هاري كين “بايرن ميونخ” 32 هدفًا.

6- لاوتارو مارتينيز “إنتر ميلان" 32 هدفًا.

7- فيكتور أوسيمين “نابولي” 27 هدفًا.

8- لوك دي يونج “آيندهوفن” 26 هدفًا.

9- ألكسندر لاكازيت “ليون” 24 هدفًا.

10- محمد صلاح “ليفربول” 24 هدفًا.