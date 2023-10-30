حفل الكرة الذهبية .. موعد "البالون دور" والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديره، حول العالم،انطلاق مراسم حفل الكرة الذهبية(فرانس فوتبول)، مساء اليوم

، لتوزيع جوائز الأفضل خلال العام الجارى 2023، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

موعد انطلاق مراسم حفل الكرة الذهبية



ويقام حفل الكرة الذهبية( فرانس فوتبول) في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، بحسب ما ذكرته المجلة الفرنسية الشهيرة.

القنوات الناقلة لـ " البالون دور" حفل الكرة الذهبية 2023

وتذاع مراسم حفل جائزة الكرة الذهبية على قناة beIN Sports News، وقناة أبوظبي الرياضية 1.

قائمة المرشحين

وتشمل قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي 2023، 30 لاعبًا في مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي ، إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي والفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المقرر أن يشارك في اختيار الكرة الذهبية لمنافسات الرجال عدد من الصحفيين حول العالم، كل صحفي يمثل بلده من بين أول 100 دولة بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهم نفس طريقة التصويت ذاتها على جائزة ياشين.

وعلى صعيد منافسات السيدات يشارك في الاختيارات صحفيو أول 50 دولة في تصنيف الفيفا، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب من المنتظر يشارك في التصويت عليها كافة المتوجين بالكرة الذهبية على مدار التاريخ.