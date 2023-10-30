كأس خادم الحرمين الشريفين.. تعادل إيجابي بين الخليج وضمك في الوقت الأصلي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت أحداث الوقت الأصلى من مباراة الخليج و ضمك، بنتيجة هدف لمثله، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.



مباراة الخليج وضمك

تقدم الخليج عن طريق اللاعب وو يونغ جانغ فى الدقيقة 28، من أحداث الشوط الأول، وأدرك التعادل لفريق ضمك اللاعب نيكولاي ستانسيو فى الدقيقة 33 من ذات الشوط.

وفى الشوط الثاني استحوذ لاعبو ضمك على مجريات اللعب داخل المستطيل الاخضر بعض الوقتولكن دون ان يترجم السيطرة الى اهداف لينتهى الوقت الاصلى من المباراة بنتيجة 1 ـ 1، ليحتكما الى الوقت الاضافي.

ويتواجد المصري طارق حامد فى التشكيل الأساسي لفريق ضمك، فيما يشارك محمد شريف أساسيا بصفوف فريق الخليج في مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين التى تجمع الفريقين حاليًا.