لاعب ريال مدريد.. فابريزيو رومانو يتوقع الفائز بجائزة أفضل موهبة في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد القرش

توقع الصحفي الإيطالي المشهور "فابريزيو رومانو"، أن لاعب خط وسط ريال مدريد جود بيلينجهام هو من سيفوز بجائزة أفضل موهبة في حفلة الكرة الذهبية مساء اليوم الإثنين.

وقال أيضا إلى أن كل المؤشرات تشير إلى أنه سيفوز بجائزة "الفتى الذهبي" في شهر ديسمبر المقبل.

وقال رومانو عبر منصة "X" تويتر سابقا: "من المتوقع أن يفوز جود بيلينجهام بكأس كوبا الليلة كأفضل موهبة لهذا العام في حفل الكرة الذهبية".

وأضاف الإيطالي: "وكل المؤشرات أيضاً تشير إلى فوز جود بجائزة الفتى الذهبي في شهر ديسمبر المقبل، وفي انتظار تأكيدها".

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2023، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، وتنقل قناة "بي إن سبورت المفتوحة" الحفل على الهواء مباشرة.