رسميا.. زيادة أعداد جماهير الأهلي في مواجهة صن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - حصل مسؤولو النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير في مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي المقبلة.

ويلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، بعد غدا الأربعاء في الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن النادي الأهلي تلقى الموافقة على زيادة أعداد الجماهير من 30 ألف مشجع إلى 50 ألف نظرا لأهمية اللقاء.

وكان الأهلي قد خسر في مباراة الذهاب التي أقيمت أمس الأحد بهدف دون رد، ويحتاج للفوز بفارق هدف للتأهل للمباراة النهائية.