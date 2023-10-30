بعد الاعتذار.. نادي ماينز يعلن عودة أنور الغازي إلى التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن نادي ماينز الألماني عبر بيان رسمي عودة اللاعب أنور الغازي إلى التدريبات الجماعية بعد اعتذاره عن منشورة المحذوف من على وسائل التواصل الإجتماعي والذي كان يدعم فيه الشعب الفلسطيني.

وجاء بيان نادي ماينز كالآتي: "تم تحذير أنور الغازي من قبل نادي ماينز لنشره منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أسبوعين، وعلق الهولندي البالغ من العمر 28 عامًا على الصراع في الشرق الأوسط بطريقة غير لائقه بالنسبة للنادي، ولذلك تم إيقافه على الفور من التدريبات والمباريات".

وأضاف: "ومنذ ذلك الحين، وفي عدة محادثات مع مجلس إدارة النادي، عبر الغازي عن أسفه على منشوره عبر حساب إنستجرام، والذي قام بحذفه بنفسه بعد بضع دقائق فقط".

وتابع: "على خلفية التزام الغازي والندم الذي أظهره، فإن ثقافة النادي في التعامل مع الأخطاء تتطلب منح اللاعب فرصة لإعادة التأهيل".

واختتم النادي في البيان: "يمنح النادي الهولندي فرصة لإعادة التأهيل، ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى التدريب والمباريات في أقرب وقت ممكن".