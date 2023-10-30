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فانتازي.. ارتفاع سعر فان دايك اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

شهد اليوم الإثنين ارتفاع سعر مدافع فيرجيل فان دايك، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ونستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 30 أكتوبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي :

لاعبون ارتفعت أسعارهم
دوجلاس لويز (أستون فيلا) 5.6 مليون جنيه إسترليني.
يواكيم أندرسن (كريستال بالاس) 5 مليون جنيه إسترليني.
فيرجيل فان دايك (ليفربول) 6.1 مليون جنيه إسترليني.
هوانج هي تشان (ولفرهامبتون) 5.5 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم
هاريسون ريد (فولهام) 4.7 مليون جنيه إسترليني.
ماتيو كوفاسيتش (مانشستر سيتي) 4.8 مليون جنيه إسترليني.
أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد) 6.4 مليون جنيه إسترليني.
لوكاس فابيانسكي (وست هام) 4.2 مليون جنيه إسترليني.
راؤول خيمينيز (فولهام) 5.2 مليون جنيه إسترليني.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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