فانتازي.. ما الأندية التي يفضل الرهان عليها بداية الجولة الحادية عشرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يحذر كشافة الدوري الإنجليزي مدربي فانتازي من شراء لاعبي بعض الفرق قبل جدول مبارياتهم المصنف "صعب" وفقا للموقع الرسمي بدءً من الجولة الحادية عشر، ويقترحون بعض البدائل.

ويشير جدول نيوكاسل يونايتد المقبل بدءً من الجولة الحادية عشر إلى أن لاعبي فانتازي يجب أن يحذروا من الأستثمار في نجوم الفريق الإنجليزي، حيث يواجه نيوكاسل كل من، أرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير خلال الأسابيع الستة المقبلة.

ومن المتوقع أن تنخفض ملكية نجم الفريق كيران تريبير (7 مليون جنيه إسترليني)، حيث يحتل الظهير الأيمن صدارة ترتيب المدافعين الأكثر تحقيقا للنقاط، بفضل أربع شباك نظيفة وستة تمريرات حاسمة ليحقق 59 نقطة في فانتازي الدوري الإنجليزي.

وعلى الرغم من أن جدول نيوكاسل يقلل من جاذبية التعاقد مع تريبير الآن، إلا أن الإحصائيات تشير إلى أن مالكيه يجب أن يتمسكوا باللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بسبب إمكانياته الهائلة في الهجوم.

تمريرات تريبير الـ 29 المفتاحية وسبع فرص خطيرة جعلته يحتل مكانا بين أفضل لاعبي فانتازي 2023/24 من حيث كلتا الإحصائياتين.

هل حان الوقت للتخلي عن لاعبي توتنهام؟

من المقرر أيضًا أن يبدأ توتنهام سلسلة مباريات مصنفة "صعبة" بدءً من الجولة الـ11، مما يجبر العديد من لاعبي فانتازي على التخلي عن ثنائي هوتسبير، سون هيونج مين كيران تريبير (7 مليون جنيه إسترليني) وجيمس ماديسون (8.1 مليون جنيه إسترليني).

ويواجه متصدر الدوري كل من، تشيلسي وأستون فيلا ومانشستر سيتي ونيوكاسل خلال مبارياتهم الست المقبلة، في الوقت الذي يكون فيه أرسنال

وبرايتون ووست هام يونايتد لديهم مباريات أكثر سهولة مما يزيد من جاذبية الحصول على لاعبيهم.

ومع ذلك، فإن دور سون الجديد كمهاجم تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو يشير إلى أنه يمكن أن يكون "نجم الموسم" للعديد من لاعبي فانتازي.

وبلغ متوسط نقاط الكوري الجنوبي 10 نقاط في المباراة الواحدة منذ أن شارك في مركز المهاجم، حيث كان إجمالي نقاطه البالغ 60 نقطة في تلك الفترة يتقاسم صدارة اللاعبين الأكثر تحقيقا للنقاط بجانب محمد صلاح (12.8 مليون جنيه إسترليني).

وكان لوصول بوستيكوجلو أيضًا تأثير كبير على خط دفاع توتنهام، حيث ساعدت أربع شباك نظيفة في أول تسع مباريات لجولييلمو فيكاريو (5.2 مليون جنيه إسترليني) على تصدر ترتيب حراس المرمى، في حين أن كريستيان روميرو (4.9 مليون جنيه إسترليني) وفان دي فين (4.7 مليون جنيه إسترليني) وبيدرو بورو (5.2 مليون جنيه إسترليني) جميعهم في المراكز الأولى ومن بين أفضل سبعة مدافعين.

ولكن بما أن فرصهم في الحفاظ على شباكهم نظيفة تبدو ضعيفة، فإن الانتقال إلى لاعبي كريستال بالاس يمكن أن يكون تكتيكًا مربحًا للغاية.

ويستعد كريستال بالاس لجدول مباريات مصنف "جيد" وفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، بدءً من الجولة الحادية عشر.

ويبعد قلب الدفاع يواكيم أندرسن (4.9 مليون جنيه إسترليني) بثماني نقاط فقط عن تريبير متصدر ترتيب المدافعين الأكثر تحقيقا للنقاط حتى الآن.

وفي هذه الأثناء، يجب على لاعبي فانتازي تفعيل خاصية "الوايلد كارد" الخاصة بهم، من أجل شراء سام جونستون (4.5 مليون جنيه إسترليني) باعتباره حارس المرمى الأساسي.

الحفاظ على لاعبي مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد هو فريق آخر من المقرر أيضًا أن يبدأ سلسلة من المباريات مصنفة "جيدة" بدءً من الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يواجهون فولهام ولوتون تاون وإيفرتون في الثلاث مباريات المقبلة.

وفي حين أن المستوى السيئ للشياطين الحمر من المرجح أن يمنع المستثمرين، فإن جدولهم الزمني من الممكن أن يقنع مالكي برونو فرنانديز (8.3 مليون جنيه إسترليني) بالاحتفاظ به على المدى القصير.