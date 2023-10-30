شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل مكادي والاتصالات 1/1 فى دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة مكادي والاتصالات بتعادل الفريقين 1/1 في الجولة السادسة من دوري المحترفين، تقدم مكادي عن طريق الفار فى الدقيقة 2 قبل أن يتعادل محمد بهاء للاتصالات في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد مكادي للنقطة 6 ويرتفع رصيد الاتصالات للنقطة 7 في جدول الترتيب.

فيما حقق فريق المقاصة تعادلا امام فريق النجوم بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري، احرز هدف النجوم احمد ايمن من ركلة جزاء بينما تعادل للمقاصة يحيى زكريا قبل نهاية المباراة بدقائق.

بهذة النتيجة يرتفع رصيد المقاصة عند النقطة 3 فيما ارتفع رصيد النجوم عند النقطة 5 في جدول الترتيب.

وانطلقت مباريات الجولة السادسة بالأمس بمباراة أسوان وغزل المحلة وانتهت بفوز الأول بهدفين نظيفين في المباراة الأولي لهشام زكريا كمديرا فنيا لأبناء الجنوب.

ويحتل بتروجت صدارة المسابقة برصيد 12 نقطة يليه غزل المحلة برصيد 11 نقطة ثم القناة برصيد 10 نقاط .

من ناحية أخرى، حقق فريق أسوان فوزا مهما أمس على غزل المحلة بهدفين نظيفين، باستاد أسوان الدولى، فى افتتاح مباريات الجولة السادسة من مسابقة دورى المحترفين 2023/ 2024.

بهذه النتيجة رفع فريق أسوان رصيده إلى النقطة 7 ليتقدم إلى المركز الحادى عشر فى ترتيب دورى المحترفين، جمعها من 6 مواجهات حتى الآن، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر 3 لقاءات.

بينما بقى فريق غزل المحلة في المركز الثانى فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 11 نقطة، جمعها من 6 مباريات حتى الآن، حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.