شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يعتذر عن عدم الاستمرار فى المقاولون ويشكر مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر معتمد جمال المدرب العام لنادي المقاولون عن عدم الاستمرار فى الجهاز الفني للمقاولون العرب خلال الفترة المقبلة لأسباب خاصة.

وحرص معتمد جمال على توجيه الشكر لمجلس إدارة نادي المقاولون برئاسة المهندس محسن صلاح ومحمد عادل المشرف على الفريق على الفترة التي قضاها معهم متمنيا التوفيق للفريق في المرحلة المقبلة .

واستقر المقاولون العرب فى المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدوري برصيد نقطتين، حصدهما بعدما خاض 5 مباريات، حيث تعادل المقاولون في مباراتين وخسر 3 آخرى ولم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن، وسجل لاعبو المقاولون 7 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفاً أخر.