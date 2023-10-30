شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مواجهة الداخلية والإسماعيلى فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة الداخلية والإسماعيلى بالتعادل السلبي بين الفريقين، فى القاء الذى جمعهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد السلام الدولى، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دورى Nile لهذه الموسم.

وأهدر نادى الداخلية ضربة جزاء حصل عليها فى الدقيقة 39 لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بهذه النتيجة يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 4 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث حقق فوزا وحيدا والخسارة فى 3 مواجهات، وتعادل فى مباراة، سجل لاعبو الداخلية 3 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 4 نقاط، جمعها من 5 مباريات، حيث حقق فوزا وحيدا والخسارة فى 3 مواجهات، وتعادل فى مباراة واحدة، سجل لاعبو الدراويش 4 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

وضم تشكيل الإسماعيلى كلاً من.. محمد فوزي، حمدي النقاز، محمد نصر، إياد العسقلاني، عمر الساعي، محمد حسن، محمد عبد السميع، نادر فرج، مروان حمدي، عبد الرحمن مجدي، ياو أنور.