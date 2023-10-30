شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن وعبد الكبير الوادى يقودان هجوم فيوتشر أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق البنك الأهلي بالدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة ، خالد رضا ، علي الفيل ، باسم علي

وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو ، محمد فاروق ، ايمن الصفاقسي ، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي ، محمود رزق ، محمد نصير ، محمود شعبان ، عمر السعيد ، محمد صادق ، اموراني حساني ، علي زعزع ، كاجالي درامي

ويحل بعد قليل وفي تمام السابعة مساءً، فريق مودرن فيوتشر، ضيفًا على نظيره فريق البنك الأهلي، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.