شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات دورى المحترفين اليوم.. فوز وتعادلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات اليوم، الاثنين، من منافسات الجولة السادسة من دورى المحترفين لهذا الموسم، عن فوز وتعادلين فى الـ3 مباريات التى أقيمت فى الثانية والنصف عصرا.

بترول أسيوط 2 / 0 جمهورية شبينحقق فريق بترول أسيوط فوزا مهما على جمهورية شبين بهدفين نظيفين، أحرز هدفى بترول أسيوط كل من مصطفى صدفة فى الدقيقة 24 وأحمد عوكل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد بترول أسيوط عند النقطة 9 فيما يتجمد رصيد جمهورية شبين عند النقطة 4 فى جدول الترتيب. مصر المقاصة 1 / 1 النجومتعادل فريق المقاصة أمام النجوم بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري المحترفين، أحرز هدف النجوم أحمد أيمن من ركلة جزاء، وتعادل للمقاصة يحيى زكريا قبل نهاية المباراة بدقائق.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاصة عند النقطة 3، فيما ارتفع رصيد النجوم عند النقطة 5 في جدول الترتيب.

مكادى 1 / 1 الاتصالاتانتهت مباراة مكادي والاتصالات بتعادل الفريقين 1/1 في الجولة السادسة من دوري المحترفين، تقدم مكادي عن طريق الفار فى الدقيقة 2 قبل أن يتعادل محمد بهاء للاتصالات في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد مكادي للنقطة 6 ويرتفع رصيد الاتصالات للنقطة 7 في جدول الترتيب.