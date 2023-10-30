شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي يحدد جاهزية محمود كهربا لموقعة العودة أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود كهربا، مهاجم الأهلي، لاختبار طبي على هامش مران فريقه لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة فريقه أمام صن داونز الأربعاء المقبل فى إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، بعدما عانى من آلام خفيفة فى العضلة الخلفية قبل مباراة الذهاب.

وباتت فرص كهربا فى اللحاق بمباراة صن داونز كبيرة باعتبار أن الإصابة خفيفة واقترب من قيادة هجوم فريقه أمام صن داونز.

وتسببت معاناة كهربا من آلام خفيفة فى العضلة الخلفية قبل مباراة الذهاب فى بريتوريا فى عدم الاعتماد عليه خلال المباراة مشاركة صلاح محسن أساسيا فى تلك المباراة، على أن يحدد الاختبار الطبي جاهزية اللاعب للمشاركة في مباراة العودة بعد غد الأربعاء.

ورفض الجهاز الفني للأهلي المجازفة بكهربا في موقعة بريتوريا، في ظل الحاجة إلى جهوده في مباراة العودة، والتي يحتاج فيها الأهلي الفوز من أجل تخطي صن داونز والصعود إلى نهائي الدوري الإفريقي.

وخسر الأهلي من صن داونز بهدف نظيف في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، ويحتاج للفوز بهدفين نظيفين لضمان خطف بطاقة الصعود إلى نهائي الدوري الأفريقي، وانتظار الفائز من طرف نصف النهائي الآخر بين الوداد المغربي والترجي التونسي.